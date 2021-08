FC Bayern: Corentin Tolisso als Wackelkandidat in München

Corentin Tolisso weilt wegen einer Corona-Infektion in Frankreich. In München stellt sich unterdessen die Frage, wie es mit ihm weitergehen soll.

Eigentlich sollte der Franzose beim FC Bayern für seine Zukunft in München kämpfen. Doch stattdessen ist er in der Heimat in Quarantäne. “Coco verweilt in Frankreich”, verriet der neue Bayern-Coach Julian Nagelsmann am Samstag auf SPORT1-Nachfrage.