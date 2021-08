BVB: Michael Zorc schließt weitere Transfers wegen Abwehrsorgen nicht aus

Der BVB muss in der Abwehr noch auf einige Akteure verletzungsbedingt verzichten. Micheal Zorc schließt auch deshalb weitere Transfers nicht aus.

Personell hat Borussia Dortmund derzeit vor allem mit verletzten und angeschlagenen Spielern in der Defensive zu kämpfen.

“Es kann immer was passieren, auch auf der abgebenden Seite. Natürlich schauen wir auch wie sich die Situation in der Abwehr darstellt”, erklärte Zorc im vereinseigenen Interview. Deshalb habe man gespannt gewartet, wie Mats Hummels, Emre Can und Manuel Akanji zum BVB zurückkehren.