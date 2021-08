2. Bundesliga: Peter Neururer über Schalke, Werder, Düsseldorf

SPORT1-Experte Peter Neururer sieht Schalke 04 in der Pflicht aufzusteigen. Werder Bremen hält er trotz des Sieges für nicht gefestigt.

Zufall? Ich glaube nicht. Denn obwohl die Lage auf Schalke durchaus angespannt ist, arbeiten die Protagonisten vorbildlich. Sie dramatisieren nicht, sondern relativieren - in dieser Situation der einzig richtige Weg.

" Schalke ist verpflichtet aufzusteigen”

Alle wissen: Hier ist noch was möglich, hier kann eine Euphorie entstehen - daran wird auch eine Niederlage nichts ändern. (Tabelle der 2. Bundesliga)

Zugleich gilt aber: Schalke ist verpflichtet aufzusteigen. Diese Bürde lastet auf der ganzen Mannschaft und dem Trainer. In Kiel haben sie gezeigt, dass sie damit umgehen können.

Dennoch kann es das ja nur ein Anfang gewesen sein. Es gibt noch einige Dinge, die zu erledigen sind. So müssen diverse Spieler unbedingt veräußert werden, um die Lizenzierung stemmen zu können.

Und am wichtigsten: Schalke muss fußballerisch ganz umdenken. Nicht mehr gegen den Ball spielen, sondern selbst aktiv werden. Wenn ich mich zurückziehe und dieses Umschaltspiel spiele, werde ich zweiter Sieger sein. Das sah gegen Kiel aber schon besser aus.

Ebenfalls siegreich waren die Bremer in Düsseldorf. Für den Moment ein kleiner Erfolg. Doch was für Schalke gilt, gilt auch für Werder: die Lage bleibt weiterhin angespannt.

“Markus Anfang arbeitet in irgendeiner Hoffnung”

Gerade weil über dieser Mannschaft, die am Samstag die Fortuna geschlagen hat, die bekannten Worte von Frank Baumann schweben. Stichwort: 15 bis 20 Transfers bis Ende August.

Für einen Trainer gibt es nichts Schlimmeres, als nicht zu wissen, wer mir zu Verfügung steht. Markus Anfang arbeitet in irgendeiner Hoffnung, weit von Gewissheit entfernt.

Einige offene Fragen. Trotzdem muss ich sagen, dass Werder seine Qualitäten hat - Umbruch hin oder her. Halten sie diese Truppe halbwegs zusammen, können sie wieder aufsteigen. Wenn nicht, wird es schwierig, zumindest sehr anspruchsvoll. (Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

Anspruchsvoll ist es derweil auch bei der Fortuna. Dafür scheint in Düsseldorf aber mehr Euphorie zu herrschen, gegen die Bremer habe ich richtig viel Herzblut gesehen.

Beim KSC kann sich was entwickeln

Klaus Allofs ist nicht nach Düsseldorf gekommen, um den Verein in der Zweiten Liga zu etablieren. Ein klares Ziel habe ich dennoch nicht wahrgenommen.

Ich nehme an, Allofs wird sich nach Ablauf der Transferperiode dazu äußern, und ich denke, das ist auch nötig. Wenn es passiert, traue ich den Düsseldorfern eine Rolle unter den ersten sechs zu.

Zum Abschluss noch ein paar Sätze zum aktuellen Spitzenreiter in Liga zwei: dem Karlsruher SC. Anders als noch vor einigen Monaten oder Jahren ist der Klub keine graue Maus mehr. Ich glaube, dort in Baden kann sich was entwickeln.