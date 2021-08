Marcel Hirscher bestätigt Trennung von Ehefrau Laura

Der frühere Ski-Superstar Marcel Hirscher ist nicht mehr mit seiner Ehefrau Laura zusammen. Das bestätigte der 32-Jährige am Sonntag der Kronen Zeitung .

“Wir gehen in gutem Einvernehmen auseinander. Der Rest ist Privatsache. Und Laura und ich bitten, diese Privatssphäre auch zu respektieren”, sagte Hirscher der österreichischen Zeitung.

Hirscher-Trennung wird kurz nach Beinbruch bekannt

Drei Jahre später erfolgte nun also die Trennung. “Sie hat mich als Nobody kennengelernt. Sie ist mit mir den gesamten Weg gegangen. Ohne Laura würde es all diese Kugeln und Medaillen nicht geben”, hatte Hirscher einmal über Laura gesagt.