VfL Wolfsburg: van Bommel mit Personalsorgen und Ergebniskrise

So war es dann auch im Testspiel zwischen Atlético Madrid und dem VfL Wolfsburg – und die beiden Coaches waren in der Rolle der Streitschlichter, als es zu einer Rudelbildung kam. Aus Wolfsburger Sicht hieß es am Ende 1:2, ein Treffer von Wout Weghorst reichte nicht. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)