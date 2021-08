Wie das österreichische Wunderkind Yusuf Demir den FC Barcelona aufmischt

An einem kalten Wintertag im Januar 2019 sorgte Yusuf Demir das erste Mal für Aufsehen. Der damals 15-Jährige trumpfte bei einem prestigeträchtigen U19-Hallenturnier in Sindelfingen auf, dem Mercedes-Benz-Junior-Cup.

Demir trickste, zauberte und knipste gegen Vereine wie den FC Liverpool, den FC Bayern und den VfB Stuttgart. Wenn der Linksfuß von Rapid Wien am Ball war, ging in regelmäßigen Abständen ein Raunen durch das Publikum.

“Mini-Messi” spielt sich in die Herzen der Fans

Am Ende wurde der Österreicher zum besten Spieler des Turniers gewählt – als jüngster Spieler überhaupt in der Geschichte.

Spätestens nach dieser Gala-Vorstellung war der Name Yusuf Demir auch deutschen Fußballfans ein Begriff – zahlreiche Scouts sollen den Österreicher bereits zuvor auf dem Zettel gehabt haben.

Demir wird von zahlreichen Top-Klubs umworben

Bei Rapid Wien war man sich bewusst, dass man eines der größten österreichischen Talente überhaupt in den eigenen Reihen hatte.

Insgesamt 31 Spiele absolvierte der mittlerweile 18-Jährige in der höchsten österreichischen Liga für Rapid Wien.

Noch im November letzten Jahres will sein Berater Emre Öztürk von einem übereilten Wechsel aber nichts wissen.

FC Barcelona leiht Demir aus

“Er will zwar irgendwann mal für Barcelona spielen, daran denken wir bei seinem nächsten Schritt aber noch nicht. Eher an Deutschland. Wir stehen schon im Austausch mit einigen Klubs”, erklärte Öztürk damals im Gespräch mit Spox und Goal .

Bei einem deutschen Klub landete Demir jedoch nicht. Stattdessen heuerte der österreichische Messi tatsächlich beim großen FC Barcelona an.

Zweite Mannschaft? Demir überzeugt bei den Profis

Der FC Barcelona leiht Demir vorerst für 500.000 Euro für eine Saison von Rapid Wien aus, die Blaugranas besitzen im Anschluss jedoch eine Kaufoption in Höhe von zehn Millionen Euro.

Ab zehn Einsätzen in der Liga wird diese offenbar zu einer Kaufverpflichtung.

Der österreichische Nationalspieler (bislang ein Einsatz im März dieses Jahres) wurde ursprünglich geholt, um vorerst für die zweite Mannschaft des FC Barcelona in der dritten Liga anzutreten.

Der junge Spielmacher soll aber derart überzeugt haben, dass er vorzeitig in die A-Mannschaft berufen wurde und künftig mit Stars wie Memphis Depay und Antoine Griezmann in einem Team spielen soll.

Koeman setzt auf das 18 Jahre alte Talent

Der Österreicher mit den türkischen Wurzeln wurde ins Trainingslager nach Donaueschingen mitgenommen und stand im Testspiel gegen den VfB Stuttgart sogar in der Startelf.

Auf der Bank saßen dagegen Superstars wie Jordi Alba, Sergio Busquets und Miralem Pjanic. Bereits zuvor durfte der Wiener in Testspielen gegen Girona und Nastic von Beginn an ran.

Trainer Ronald Koeman scheint in der kommenden Saison mit dem feinen Linksfuß zu planen. In Barcelona könnte mit den Supertalenten Demir, Pedri, Ilaix Moriba und Ansu Fati eine neue Generation an Weltklassespielern heranzuwachsen.