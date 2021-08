FC Chelsea: Kai Havertz trifft gegen Arsenal nach Vorarbeit von Timo Werner

Mega-Transfer in Planung? So baut Tuchel Chelsea um

In einem prestigeträchtigen Testspiel hat sich der FC Chelsea mit 2:1 gegen den FC Arsenal durchgesetzt – auch dank Kai Havertz.

Der frühere Leverkusener, der Chelsea Ende Mai zum Triumph in der Champions League geschossen hatte, brachte die Blues in diesem Londoner Derby nach 26 Minuten in Front. (SERVICE: Spielplan der Premier League)