Formel 1 mit Regenbogen-Shirts: Vettel und Schumacher setzen Zeichen für Toleranz

Die beiden deutschen Formel-1-Piloten Sebastian Vettel und Mick Schumacher haben vor dem Großen Preis von Ungarn ein Zeichen für Toleranz gesetzt. Vor dem Rennstart auf dem Hungaroring trug Ex-Weltmeister Vettel (Aston Martin) ein T-Shirt in Regenbogenfarben mit der Aufschrift “SAME LOVE”, Haas-Pilot Schumacher trug ein schwarzes Shirt mit Botschaften in Regenbogenfarbe.

Zuletzt hatte Ungarns rechtsnationaler Regierungschef Viktor Orban ein Referendum über ein Gesetz gegen "Werbung" für Homosexualität angekündigt. Vettel, der zudem mit einem Helm in Regenbogenfarben in seinen Boliden stieg, äußerte in den vergangenen Tagen schon heftige Kritik.