2. Bundesliga: HSV-Dresden 1:1, Kiel-Schalke 0:3, Aue-St. Pauli 0:0

Dresden, zum Auftakt 3:0-Gewinner im Aufsteiger-Duell mit dem FC Ingolstadt 04, kam offensiv dagegen kaum zur Geltung und legte erst nach der Pause seine Zurückhaltung ab. Für den Ausgleich sorgte Tim Knipping, der in der 68. Minute nach einem Eckball per Kopf erfolgreich war.

HSV-Trainer Tim Walter trauerte vor allem den Möglichkeiten vor der Pause hinterher: “Gerade in der ersten Halbzeit haben wir uns nicht dafür belohnt, dass wir so viele Torchancen hatten, da muss man effizienter sein. Ich kann der Mannschaft überhaupt gar keinen Vorwurf machen, weil sie bis zum Ende daran geglaubt hat, dieses Spiel zu gewinnen, und das hätten wir auch verdient gehabt.”

Dresdens Stürmer Christoph Daferner konnte mit dem Remis gut leben: “Wir sind heute nicht so gut ins Spiel reingekommen. Wenn du dann in Hamburg so früh in Rückstand gerätst, dann musst du erst mal durchpusten, aber die Reaktion danach war super, vor allem die Arbeit gegen den Ball. In der zweiten Halbzeit war es dann ein Spiel auf Augenhöhe.”