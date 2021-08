Olympia 2021: Lamont Marcell Jacobs wird Bolt-Nachfolger über 100 Meter

Der Olympiasieger in Tokio über 100 Meter heißt Lamont Marcell Jacobs. Er ist damit der Nachfolger von Usain Bolt.

Bis in die Arme von Hochspringer Gianmarco Tamberi, der gerade Gold im Hochsprung für die Azzuri gewonnen hatte - und danach in völlige, zu diesem Zeitpunkt noch immer nicht abgeklungene Ekstase geraten war (Darum war Gianmarco Tamberi so emotional).