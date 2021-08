2. Bundesliga: Allofs spricht über Ambitionen von Fortuna Düsseldorf

Fortuna Düsseldorf verpasst in der letzten nur knapp den Aufstieg. In dieser Spielzeit hat sich die Lage allerdings geändert, wie Klaus Allofs einräumt.

Der Sportvorstand von Fortuna Düsseldorf meint damit die Zielsetzung, welche in der vergangenen Spielzeit getroffen wurde: “Wir waren in der vergangenen Saison sehr offensiv. Haben gesagt, wir wollen aufsteigen.”

Die Saison hatte für die Fortuna auf Rang fünf geendet. Der Aufstieg würde in diesem Jahr daher als logisches Ziel durchgehen, doch die Vorzeichen haben sich durch die Bundesliga-Abstiege von Schalke 04 und Werder Bremen geändert.

Allofs: “Wir bleiben weiter ambitioniert”

Der 64-Jährige ist der Ansicht, dass sein Klub “neue Wege gehen” muss. Das sieht man beispielsweise auf der Trainer-Position. Christian Preußer ist mit 37 Jahren ein sehr junger Coach, der außerdem keine Erfahrung in der 2. Bundesliga hat.

“Die Tatsache, dass er in Freiburg gearbeitet hat, war auch ein Grund, ihn zu holen”, sagt Allofs: “Es gibt die Leipziger Schule, die Dortmunder, aber auch Freiburg ist ein Standort, wo gute Arbeit geleistet wird, wo es auch Parallelen zur Fortuna gibt. Viel wichtiger sind aber die Fähigkeiten, die wir gleich in ihm gesehen haben. Wir müssen in verschiedenen Bereichen neue Wege gehen. Preußer ist ein sehr gutes Signal.”