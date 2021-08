Olympia 2021: Handball, Deutschland - Brasilien im Liveticker

Johannes Bitter fängt gegen Brasilien an © Imago

Die deutschen Handballer sind im Olympia-Turnier angekommen. Zum Einzug in die K.o.-Runde geht es im entscheidenden Gruppenduell gegen Brasilien. SPORT1 begleitet das Spiel im Liveticker.

+++ Deutschland kann sich auf Bitter verlassen +++

Kurz vor der Pause bringen sich die Brasilianer um ein gutes Halbzeitergebnis. Gensheimer verwandelt einen weiteren Tempogegenstoß und Bitter legt die nächste Parade nach. Deutschland geht mit einem Vier-Tore-Vorsprung in die Pause - 16:12.

+++ Beste Phase der Deutschen +++

+++ Doppelschlag der DHB-Auswahl +++

So kann es weitergehen: Erst trifft wieder Knorr, der nach seiner Einwechslung gut ins Spiel findet und später bringt Kastening die DHB-Auswahl nach einem Gegenstoß mit 13:12 in Führung.

+++ Brasilien wieder vorne +++

Deutschland tut sich weiterhin schwer. Nach der erneuten Führung von Brasilien trifft wieder Weinhold, dieses Mal mit einem Rückraumwurf. In der Abwehr funktioniert die 3:2:1-Abwehr aber noch nicht. Nachdem Brasilien eine Zeitstrafe in der Deckung kassiert hat, muss nun auch Weinhold für zwei Minuten raus. Chiuffa verwandelt den Siebenmeter - 11:12.

+++ Deutschland gleicht aus +++

Deutschland erobert in der Verteidigung den Ball und Abwehrspezialist Lemke geht den Gegenstoß mit. Er verwandelt und trifft zum 9:9-Ausgleich. In der Abwehr kassiert er aber eine Zeitstrafe. Rechtsaußen Chiuffa bringt nach einem starken Pass aus dem linken Rückraum Brasilien wieder in Führung. Weinhold setzt sich im Angriff durch und trifft aus spitzem Winkel zum Ausgleich - 10:10.