Unai Emery verliert Nerven bei Testspiel Villarreal - Marseille

Bei vielen Testspielen geht es eher mit gebremstem Schaum zu. Nicht so bei Villarreal gegen Marseille, wo ein Trainer und ein Spieler vom Platz fliegen.

Beim Vorbereitungsduell zwischen dem FC Villarreal und Olympique Marseille liefen die Dinge ein wenig anders. Beim 2:1-Sieg der Franzosen war mehr Feuer drin als in so manchem Pflichtspiel.

Sampaoli muss zurückgehalten werden

Nach verbalen Beschwerden wurde er ebenfalls mit einem Platzverweis bedacht, was ihn verständlicherweise nicht wirklich beruhigte. Anschließend wendete er sich also an seinen Trainer-Kollegen Jorge Sampaoli.