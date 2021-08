Olympia 2021: Alexander Zverev holt Gold im Tennis gegen Khachanov

In einem überlegen geführten Finale setzte sich Deutschlands bester Tennisspieler gegen den Russen Karen Khachanov mit 6:3, 6:1 durch. Der 24 Jahre alte Hamburger hatte seinen Gegner über weite Strecken im Griff und feierte den mit Abstand größten Sieg seiner Karriere - den er so emotional feierte, dass er sich beim Jubel-Kniefall nach dem Match die Knie aufschürfte ( News: Alles zu Olympia ).

Zverev ist damit der erste deutsche Sieger im Männer-Einzel, Gold hatten vor ihm nur Steffi Graf in ihrem Golden-Slam-Jahr 1988 und Boris Becker und Michael Stich im Doppel 1992 geholt (Darum mochten sich die Gold-Partner Becker und Stich nie). Im Einzel war Tommy Haas mit Silber in Sydney 2000 bislang am dichtesten dran gewesen.