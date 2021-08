Olympia 2021: Norwegen besiegt Frankreich und setzt Deutschland unter Druck

Mit ihrem Erfolg setzen die Norweger das deutsche Team unter Druck, das sich am frühen Nachmittag (12.30 Uhr) gegen Brasilien nun keine Niederlage erlauben darf. Mit einem Sieg würde die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason die Norweger noch vom dritten Platz verdrängen, bei einem Remis wäre Deutschland Gruppenvierter, bei einer Niederlage Fünfter und ausgeschieden.

Rekordweltmeister Frankreich (8:2 Punkte) hatte bereits vor der Partie als Sieger der Gruppe A festgestanden und trifft in der Runde der letzten Acht auf Bahrain. Der Außenseiter verlor sein letztes Vorrundenspiel gegen Ägypten zwar mit 20:30 (7:15), durch den knappen 31:30 (16:14) der Japaner am letzten Spieltag gegen Portugal rutschte das Team bei seiner ersten Olympia-Teilnahme aber völlig überraschend als Vierter der Gruppe B in die K.o.-Phase.