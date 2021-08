Olympia: Ex-Köchin Charlotte Worthington holt BMX-Gold mit historischer Aktion

Die Britin Charlotte Worthington war Köchin in Vollzeit, ehe ihr Olympia-Traum im BMX wahr wurde. Nun holte sie überraschend Gold mit einer zuvor nie geglückten Einlage.

