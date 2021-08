Olympia 2021: US-Turnstar Simone Biles auch am Boden nicht am Start

Das teilte der US-Verband mit. Dem Turnstar bleibt in Tokio somit nur noch der Wettkampf am Schwebebalken am Dienstag, um eine der ursprünglich fünf erhofften Goldmedaillen zu holen. Eine Entscheidung darüber soll “später” erfolgen. “So oder so - wir stehen alle hinter dir, Simone”, teilte der Verband USA Gymnastics via Twitter mit.