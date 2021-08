Olympia: Schweizer Pferd Jet Set nach Unfall eingeschläfert

Das Pferd hatte sich an einem Wasserhindernis am Bein verletzt und wurde per Ambulanz in eine Tierklinik gebracht. Dort wurde bei einer Ultraschalluntersuchung ein irreparabler Bänderriss direkt über dem Huf festgestellt. Mit Einverständnis der Besitzer und des Reiters wurde beschlossen, den Wallach einzuschläfern.

Tod von Pferd “Jet Set”: Reiter Robin Godel schwer getroffen

“Schweren Herzens bedauere ich den viel zu schnellen Abgang meines geliebten Jet Set, der sich beim Geländeritt hier in Tokio einen Bänderriss zugezogen hat”, reagierte Godel bei Instagram: “Die Verletzung zwang uns dazu, ihn gehen zu lassen. Jet war ein hervorragendes Pferd, das wieder einmal einen großartigen Geländeparcours absolviert hatte. Er ging dem nach, was er am liebsten tat: galoppieren und über die Hindernisse fliegen. Ich danke Ihnen allen für Ihre Unterstützung und bin tief berührt. Ich hoffe, Sie haben Verständnis für meine Abwesenheit in den sozialen Netzwerken in den nächsten Tagen.”