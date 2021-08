Olympia 2021: Olympia-Aus von Dina Asher-Smith sorgt für Tränen

Weltmeisterin zieht für 200 Meter zurück

Der in den Wellen von Tsurigasaki Beach am beste zurechtkam und Gold holte ... © Imago

Slalomkanute Sideris Tasiadis sichert sich im olympischen Finale in Tokio Bronze - neun Jahre nach seiner Silbermedaille in London © Imago

Turn-Superstar Simone Biles erhält ein eigenes Twitter-Emoji und wird als Ziege dargestellt. Goat - englisch für Ziege - steht für Greatest Of All Time, den oder die Größte aller Zeiten © Imago

Der Japaner Kanoa Igarashi zeigt auf dem Surfbrett, was in ihm steckt © Imago

Die 32. Olympischen Spiele sind in vollem Gange. Bereits 1964 fanden die Sommerspiele in Tokio statt © Marc Tirl/Imago

Die Britin war allerdings von einer Verletzung gehandicapt, die auch einen Start über die 200 Meter verhindert. Das erklärte Asher-Smith, die in 11,05 Sekunden Dritte ihres Laufs wurde, in einem tränenreichen Interview nach dem Halbfinal-Aus.

Lineker leidet mit Asher-Smith

“Es muss so hart sein, so lange auf die Olympischen Spiele zu warten und dann wegen einer Verletzung in der Vorbereitung nicht in der Lage zu sein, die gewohnte Leistung zu bringen”, fügte Lineker an: “Herzzerreißend.”