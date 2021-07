FC Bayern: Julian Nagelsmann mit Fazit nach Spiel gegen Neapel

Verletzungsschock bei Bayern: So steht es um Coman

Oliver Kahn lobt den Kader des FC Bayern und stellt keine weiteren Transfers in Ausblick. Julian Nagelsmann reagiert auf die Aussage seines Bosses.

Auch im vierten Testspiel hat der FC Bayern keinen Sieg einfahren können. Gegen den SSC Neapel hagelte es eine 0:3-Niederlage , obwohl Julian Nagelsmann in der ersten Hälfte mit fast allen Stars antreten konnte.

Kingsley Coman musste bereits nach neun Minuten das Feld verlassen , weil er sich eine Rippenprellung zugezogen hat. Laut Nagelsmann nichts Wildes, der Franzose wird in den nächsten Tagen zurückerwartet. “Ich gehe nicht davon aus, dass er eine lange Ausfallzeit haben wird”, so der Bayern-Trainer.

Vor Coman verletzten sich bereits Niklas Süle (Rücken), Lucas Hernández (Meniskuseinriss), Alphonso Davies (Knöchel) und Marc Roca (Außenbandriss Sprunggelenk). Corentin Tolisso hat sich in Frankreich aufgrund einer Corona-Infektion in häusliche Quarantäne begeben müssen. (DATEN: Spielplan der Bundesliga)

Kahn: “Bayern-Kader ist exzellent”

15 Spieler haben absolutes Stammkraft-Potential. Davon sind sieben Stars verletzt oder dafür bekannt, zumeist nicht die volle Anzahl an Pflichtspielen absolvieren zu können. Nur acht Akteure kommen in der Regel sorgenfrei durch eine Spielzeit.

Dennoch sprach Vorstandsboss Oliver Kahn bei RTL von einem “exzellenten” Kader, der keiner weiteren Verstärkung bedarf. Der neue Technische Direktor Marco Neppe und Chefscout Florian Zahn schauten sich das Spiel in der Arena an und werden sich ihren eigenen Eindruck gemacht haben.

Dessen Antwort: “Wir haben in dieser Vorbereitung den kompletten Kader noch nie gesehen. Der komplettiert sich am Montag. Als Fußball-Klub haben wir aber die Aufgabe, den Transfermarkt immer zu sondieren. Das hätte sich auch durch vier Siege nicht geändert. Wir müssen immer auf dem Markt schauen, was uns besser macht oder weiterbringt. Und wenn nichts auf dem Markt ist, haben wir einen guten Kader. Man kann aber immer optimieren. Das unterschreibt jeder Trainer der Welt.”