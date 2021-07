2. Bundesliga: Werder Bremen schlägt Fortuna Düsseldorf

Werder Bremen besiegt Fortuna Düsseldorf in einer irren Schlussphase. Zwei von fünf Toren fallen in der Nachspielzeit.

Irrer Sieg für Werder Bremen: Die Grün-Weißen haben Fortuna Düsseldorf nach einer kuriosen Schlussphase mit 3:2 bezwungen und den ersten Sieg in dieser Zweitliga-Saison gefeiert.

Besonders jene Schlussphase wird in Erinnerung bleiben, als zunächst Khaled Narey für Düsseldorf in der Nachspielzeit ausglich (90.+5) und anschließend Maximilian Eggestein per Elfmeter doch noch den Bremer Siegtreffer erzielte (90.+6).