Süper Lig: Fouls für die Umwelt dank dem Türkischen Verband TFF

Die Süper Lig denkt an den Umweltschutz und wartet mit einer ungewöhnlichen Neuerung auf.

Die erste türkische Liga gilt als eine der ruppigsten Ligen weltweit - Platzverweise sind an der Tagesordnung. Nun sollen die harten Fouls die Umwelt belohnen.

Der türkische Verband TFF gab per Twitter bekannt, dass ab sofort bei Vergabe einer Gelben Karte jeweils eine und bei einer Roten Karten jeweils fünf Setzlinge eingepflanzt werden sollen.

Die Maßnahme ab der kommenden Saison 2021/22 in allen nationalen Verbandsligen gelten. Ihren Startschuss wird das besondere Projekt am 13. August erleben, wenn in der Süper Lig wieder der Ball rollen wird.