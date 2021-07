Olympia: DDR-Fußballer holten 1976 Fußball-Gold - und wurden schlecht behandelt

Die DDR gewinnt 1976 in Montreal bei den Olympischen Spielen Gold. Bis heute sollte es die letzte olympische Goldmedaille für eine deutsche Fußballmannschaft der Herren sein.

Man kann es sich aus heutiger Sicht kaum vorstellen: Beim Olympiaball in der Heimat waren die deutschen Fußballer nach ihrem Gold-Triumph nur Statisten.

DDR sorgt für historischen Moment

25 Monate nach dem Sieg gegen die Bundesrepublik Deutschland bei deren Heim-WM - Siegtorschütze gegen den späteren Weltmeister: der später in den Westen geflohene Jürgen Sparwasser - gewann die DDR am 31. Juli 1976 in Montreal Olympiagold.