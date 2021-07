FC Bayern verliert Test gegen Neapel - Nagelsmann weiter sieglos

Ex-Wolfsburger schnürt Doppelpack

In der zweiten Hälfte wechselte Nagelsmann kräftig durch - und Neapel kam besser ins Spiel. Nach einem Fehler von Michael Cuisance, der den Ball vertändelte, sorgte Victor Osimhen in der 69. Minute für das 0:1.

Nagelsmann: “Fühlt sich nicht gut an”

“Das fühlt sich nicht gut an”, sagte Nagelsmann bei RTL. “Wir waren in der ersten Halbzeit klar die bessere Mannschaft. In der zweiten Halbzeit haben wir zwei Eigentore geschossen eigentlich.”

Der Bayern-Coach weiter: “Wir hatten mehr Spielkontrolle als in den ersten Testspielen. Es ist nicht so ganz einfach mit der Gruppe durchzukommen durch drei Spiele in einer Woche. Wir waren froh, dass die Nationalspieler zurück sind. Am Montag kommen nochmal drei wichtige Leute zurück und dann können wir richtig trainieren.”