FC Bayern: Kingsley Coman muss nach Verletzung ausgewechselt werden

Im Testspiel gegen Neapel bleibt Kingley Coman verletzt am Boden liegen. Der Flügelspieler muss schließlich ausgewechselt werden.

Im Testspiel gegen den SSC Neapel ( JETZT im LIVETICKER ) musste der 25-Jährige in der 9. Minute ausgewechselt werden.

Für Coman ging es nicht weiter

Nach einem Foul blieb Coman am Boden liegen und wurde behandelt. Offenbar handelte es sich um Rippenprobleme. Teamarzt Dr. Jochen Hahne kümmerte sich umgehend um den Franzosen, für den Flügelspieler ging es jedoch nicht weiter.

Coman wurde von Hahne und Physio Gianni Bianchi umgehend in die Kabine begleitet. Für den Bayern-Star kam schließlich Eric-Maxim Choupo-Moting in Spiel.

“Er hat wohl eine Rippenprellung”, sagte Trainer Julian Nagelsmann im Anschluss an die Partie, die die Münchner mit 0:3 verloren. Coman war nach seiner Teilnahme an der Europameisterschaft mit der französischen Nationalmannschaft in dieser Woche ins Training des FC Bayern zurückgekehrt.