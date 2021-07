Fußball: Spanien, Brasilien, Japan und Mexiko im Halbfinale

Die hoch eingeschätzten Spanier boten am Samstag erneut lange Zeit nur Minimalistenfußball, schon in der Gruppenphase hatte das Team nie mehr als ein Tor pro Spiel erzielt. Und danach sah es nun zunächst auch aus. Eric Bailly brachte die Elfenbeinküste früh in Führung (10.), RB Leipzigs Olmo glich nach einem Abwehrfehler aus (30.). In einem chancenarmen Spiel kam der Favorit gegen defensive Ivorer danach aber selten zum Abschluss.