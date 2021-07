Olympia 2021: Thompson-Herah gewinnt über 100 m

Elaine Thompson-Herah gewinnt bei den Olympischen Spielen in Tokio die 100 m © Imago

Elaine Thompson-Herah gewinnt bei Olympia in Tokio triumphal das große Sprint-Finale über 100 m. Ihre Teamkolleginnen reagieren auf verwunderliche Weise.

Jamaikanischer Dreifach-Sieg wie vor fünf Jahren in Rio - und hinterher irritierende Szenen.

Sprinterin Elaine Thompson-Herah hat Gold über 100 Meter der Frauen gewonnen. Sie siegte bei 0,6 m/s Gegenwind in starken 10,61 Sekunden vor Shelly-Ann Fraser-Pryce (10,74), die als erste Frau zum dritten Mal Olympiasiegerin über die kurze Sprintdistanz hätte werden können. Rang drei belegte Shericka Jackson (10,76).

Thompson-Herah wird nach 100-Meter-Rekord geschnitten

Topfavoritin Fraser-Pryce verpasste mit Silber ein historisches Gold-Triple: Die 34-Jährige hatte die Chance, nach ihren Siegen 2008 und 2012 als erste Leichtathletin der Geschichte zum dritten Mal Gold in einer Einzel-Disziplin zu holen. Am Ende musste sie froh sein, knapp vor Jackson (10,76) Rang zwei gerettet zu haben.

Mitfavoritin Blessing Okagbare war am Morgen nach einem positiven Dopingtest gesperrt worden , die Nigerianerin hatte in diesem Jahr einen erstaunlichen Leistungssprung hingelegt und hatte sich Thompson-Herahs Rekordzeit ebenfalls angenähert.

“Ich bin schon irgendwie zufrieden, aber das Finale war greifbar”, sagte Burghardt nach Rang vier in ihrem Lauf. Letzte Deutsche in einem Olympia-Finale war Heike Drechsler, die 1988 in Seoul Bronze gewann.