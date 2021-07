Bahnrad-Team kritisiert Unterbringung: "Unterirdisch"

“Uralt”, “trist”, “unterirdisch”: Die deutschen Bahnradfahrer haben deutliche Kritik an ihren Unterkünften bei den Olympischen Spielen geäußert.

“Uralt”, “trist”, “unterirdisch”: Die deutschen Bahnradfahrer haben deutliche Kritik an ihren Unterkünften bei den Olympischen Spielen geäußert. “Die Zimmer sind klein, die Unterkünfte unterirdisch”, sagte Sprinter Maximilian Levy am Samstag: “Es hat ein bisschen was von Jugendherberge, aber mit rustikalem Charme.”