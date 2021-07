Offenbar zwei Coronafälle beim VfB Stuttgart - Testspiel gegen FC Barcelona vor Absage

“Am gestrigen Freitag wurden im Rahmen einer routinemäßigen Testung zwei Spieler aus dem Kader der Lizenzspielermannschaft positiv auf das Corona-Virus getestet. Die Spieler befinden sich in häuslicher Isolation, alle weiteren Spieler sowie die Mitglieder des Trainer- und Betreuerteams wurden negativ getestet. In Absprache mit den zuständigen Gesundheitsbehörden sowie den Verantwortlichen des FC Barcelona kann das für heute Abend angesetzte Testspiel in der Mercedes-Benz Arena wie geplant stattfinden. Zusätzlich zu den zur Verfügung stehenden Lizenzspielern werden heute Abend mehrere Spieler aus der U21 des VfB für den Kader nominiert”. heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.