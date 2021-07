FC Bayern: Mögliche Backups für Kimmich und Goretzka

Auch Joshua Kimmich wird Anfang kommender Woche an der Säbener Straße zurückerwartet. Dann ist das kongeniale Mittelfelduo gerade noch rechtzeitig vor dem Saisonstart wieder vereint. Doch viele Alternativen hat Trainer Julian Nagelsmann nicht. (Transfermarkt: Die heißesten Gerüchte im Transferticker)

Marc Roca zog sich in der Vorbereitung einen Außenbandriss im Sprunggelenk zu und fällt bis mindestens Mitte August aus, Corentin Tolisso wurde nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub positiv auf das Coronavirus getestet und konnte bislang noch nicht mittrainieren. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Da sich auch Leih-Rückkehrer Michael Cuisance in der Vorbereitung nicht vor höhere Aufgaben eher nicht empfehlen konnte , blieben nur noch die Youngster Josip Stanisic, Taylor Booth und Torben Rhein als Backups für das Mittelfeld übrig.

Marcelo Brozovic (Inter Mailand):

Der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler wurde in der Vergangenheit immer wieder mal mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Die Münchner pflegen zudem gute Kontakte zu Inter, in der Saison 2019/20 wurde Ivan Perisic für ein Jahr ausgeliehen.