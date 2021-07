Formel 3: David Schumacher holt erneut Punkte

David Schumacher fährt in der Formel 3 in die Punkte © AFP/SID/LLUIS GENE

Der Sieg ging an den Italiener Lorenzo Colombo (Campos Racing). Schumacher war zuletzt in Spielberg in seiner zweiten Saison in der Motorsport-Nachwuchsserie erstmals in die Punkte gefahren, als er das zweite Rennen von der Pole Position gewann.