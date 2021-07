Brych und Hussein als Schiedsrichter des Jahres geehrt

Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Samstag mitteilte, erfolgte die Auszeichnung des Münchners, der nach der EM in diesem Sommer seine internationale Karriere beendet hatte, im Rahmen des Sommer-Trainingslagers der Elite-Schiedsrichter in Grassau am Chiemsee. Bei den Frauen wurde Riem Hussein (Bad Harzburg) zum vierten Mal gekürt.