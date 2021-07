Noah Gesser tot: Talent von Ajax Amsterdam stirbt bei Autounfall

Wie der niederländische Topklub am Samstag bestätigte, verstarb Noah Gesser bei einem Autounfall am Vorabend. Der Stürmer wurde nur 16 Jahre alt, sein älterer Bruder kam ebenfalls ums Leben.

Gesser war 2018 zu Ajax gewechselt, in der kommenden Saison sollte er in der U17 auflaufen. “Ajax ist zutiefst bewegt von diesem tragischen Vorfall. Der Klub wünscht Gessers Liebsten Stärke beim Umgang mit diesem unbeschreiblichen Verlust”, schrieb der Verein in einem Statement.