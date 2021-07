Olympia 2021: Novak Djokovic verpasst auch die Bronzemedaille

Novak Djokovic schrammte bei Olympia auch an Bronze vorbei © Imago

2008 in Peking hatte Djokovic, der in diesem Jahr alle drei bisherigen Grand-Slam-Turniere gewonnen hat, Bronze gewonnen.

“Ich fühle mich im Moment in jeder Hinsicht schrecklich, aber ich kann mich hoffentlich erholen und mindestens eine Medaille für mein Land gewinnen”, hatte der 34-Jährige nach dem überraschenden Aus im Goldrennen gegen Zverev am Freitag gesagt - das ihm die Chance raubte, sich als Gewinner des Golden Slam in eine Reihe mit Steffi Graf (1988) zu stellen.