Jolyn Beer verpasst Medaille im Schießen-Dreistellungskampf

Jolyn Beer hat bei den Olympischen Spielen in Tokio knapp an der ersten Medaille der deutschen Sportschützen vorbeigezielt.

Jolyn Beer (Lochtum) hat bei den Olympischen Spielen in Tokio knapp an der ersten Medaille der deutschen Sportschützen vorbeigezielt. Die 27 Jahre alte Sportsoldatin belegte im Finale im KK-Dreistellungskampf am Samstag mit 417,8 Ringen den sechsten Rang.