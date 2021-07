2. Bundesliga: Fortuna Düsseldorf - Werder Bremen LIVE im TV, Stream, Ticker

Auf Werder Bremen wartet mit Fortuna Düsseldorf und Ex-Werder-Boss Klaus Allofs am 2. Spieltag der 2. Bundesliga gleich der nächste Kracher. SPORT1 überträgt ab 19.30 Uhr LIVE.

In der hochklassigen 2. Bundesliga jagt für Werder Bremen ein Kracher den nächsten.

Nach dem Start gegen Nord-Konkurrent Hannover 96 (1:1) treffen die Werderaner im Topspiel am Samstag auf Ex-Bundesligist Fortuna Düsseldorf - und einen alten Bekannten!

Fortuna-Sportvorstand Klaus Allofs hatte schließlich noch bis 2012 an der Weser die Zügel in der Hand, jetzt hat er seinen Ex-Klub in der Merkur Spiel-Arena zu Gast (EXKLUSIV: Klaus Allofs im SPORT1-Interview)