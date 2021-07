Olympia 2021: Simon Geschke darf aus Quarantäne - Rückreise am Sonntag

Simon Geschke verbringt Olympia in Quarantäne statt auf dem Radkurs. Jetzt darf er endlich die Heimreise antreten.

Der deutsche Radprofi Simon Geschke darf nach zwei negativen Coronatests die Quarantäne in Tokio vorzeitig verlassen und soll am Sonntag die verspätete Heimreise nach Deutschland antreten. Das teilte der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) am Samstag mit.