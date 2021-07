Olympia 2021: Thole/Wickler im Beachvolleyball-Achtelfinale

Die Vizeweltmeister aus Hamburg bezwangen am Samstag in ihrem letzten Vorrundenspiel die sieglosen Japaner Yusuke Ishijima/Katsuhiro Shiratori locker mit 2:0 (21:16, 21:11) und sicherten sich Platz zwei in Gruppe F. Die Runde der besten 16 beginnt am Sonntag.