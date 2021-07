Mit Weltrekord: US-Schwimmstar Dressel gewinnt drittes Gold in Tokio

Schwimm-Superstar Caeleb Dressel holt seine dritte Goldmedaille - und setzt die Rekord-Festspiele in Tokio fest.

Erst schnappte sich der neue US-Schwimmstar Caeleb Dressel in Weltrekordzeit in seinem dritten Olympia-Finale in Tokio seine dritte Goldmedaille, dann verpasste er Nummer vier mit der gemischten Staffel deutlich.