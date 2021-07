Olympia 2021: Staffel-Drama "bitterer Witz" - Deutschland mit Gegenprotest

Leichtathletik: Drama um Mixed-Staffel

“Wir haben zwei klare Regelverstöße in der Sache”, betonte Cheick-Idriss Gonschinska, Generaldirektor des Deutschen Leichtathletik-Verbands (DLV), am Samstagmorgen japanischer Zeit in der ARD: “Das Eine ist die Übergabe des Staffelstabs außerhalb des Wechselraums durch das amerikanische Team. Das hat stattgefunden, damit ist aus unserer Perspektive das Ergebnis nicht bestenlistenfähig, weil der amerikanische 400-Meter-Sprinter ungefähr 420 Meter gelaufen ist und nicht 400 Meter - und die Sprinterin damit nur 380 Meter. Dadurch entsteht natürlich in diesem Mixed-Wettbewerb ein Vorteil für das amerikanische Team.”