Olympia 2022 in Peking: IOC macht Druck für Winterspiele

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) setzt bei den Winterspielen 2022 in Peking auf die Rückkehr des Publikums. ( Olympia 2021: Alle Entscheidungen im SPORT1 -Liveticker )

“Wir brauchen und wir wollen Zuschauer haben”, sagte Juan Antonio Samaranch, Vorsitzender der Koordinierungskommission der Spiele, die in weniger als 200 Tagen am 4. Februar in China beginnen.