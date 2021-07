Olympia 2021: Max Kruse präsentiert nach dem Ausscheiden seine Teilnehmermedaille

So ausgelassen feiert Max Kruse das Ja-Wort seiner Freundin

Max Kruse präsentiert nach dem frühen Ausscheiden der deutschen Mannschaft seine Medaille. Der 33-Jährige richtet zudem das Wort an Trainer Stefan Kuntz.

Die Olympischen Spiele waren für die deutschen Fußballer ein Turnier zum Vergessen. Nach drei Gruppenspielen und nur einem Sieg schied das Team von Trainer Stefan Kuntz bereits in der Vorrunde aus .

In einer schwarzen Schatulle ist eine goldene Medaille zu sehen, auf der “Team D” sowie die fünf olympischen Ringe eingraviert sind. Befestigt ist die Medaille an einer Schlaufe in den Farben Schwarz-Rot-Gold.