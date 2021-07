2. Bundesliga: SC Paderborn - 1. FC Nürnberg 2:2, Karlsruher SC - Darmstadt 98 3:0

So spektakulär war der Auftakt in die 2.Bundesliga

“Das ist sehr frustrierend. Wir müssen am Ende besser verteidigen, oder das 3:1 machen”, brachte Nürnbergs Mats Möller Daehli nach dem Abpfiff bei Sky seine Enttäuschung auf den Punkt.

Ein Eigentor von Jannik Huth (54.) und Torjäger Manuel Schäffler (58.) mit seinem ersten Saisontreffer drehten die Partie zunächst zugunsten der Gäste, die durch Jannis Heuer (19.) in Rückstand geraten waren. In der Schlussphase gelang Sven Michel (85.) noch der Ausgleich für Paderborn.

Nach dem Treffer übernahm Paderborn die Kontrolle und drängte auf das 2:0 - Nürnberg überstand die Druckphase der Gastgeber jedoch und kämpfte sich im zweiten Durchgang zurück. Ein Schuss von Mats Möller Daehli prallte an den Pfosten, von dort an Huths Rücken und ins Tor. Nur vier Minuten später legte Möller Daehli Schäffler den Führungstreffer auf.

In einer packenden Schlussphase schien Nürnberg dem dritten Tor näher - Felix Lohkemper (76.) traf den Pfosten. Kurz danach leistete sich Paderborns Felix Platte (77.) bei einem Konter einen technischen Fehler und vergab die riesige Möglichkeit auf den Ausgleich. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)

“Wir müssen mit dem Punkt zufrieden sein, wir hatten eine schlechte halbe Stunde in der zweiten Halbzeit. Es war schön, dass wir zurückkommen konnten”, sagte Paderborns Trainer Lukas Kwasniok bei Sky.

KSC erobert die Tabellenspitze

Die Lilien haben auch das zweite Spiel der neuen Saison verloren. Beim Karlsruher SC unterlagen sie mit 0:3 (0:1). Der KSC holte dagegen den zweiten Sieg und setzt sich damit vorläufig an die Tabellenspitze. ( Der Spielverlauf zum Nachlesen )

Sieben Spieler standen Darmstadt-Trainer Torsten Lieberknecht wegen der vorgeschriebenen Corona-Quarantäne nicht zur Verfügung. Immerhin Neuzugang Nemanja Celic, Torhüter Marcel Schuhen und Offensivmann Ensar Arslan wurden nach intensiven Gesprächen mit dem Gesundheitsamt aus der Isolation befreit. In der vergangenen Woche waren drei namentlich nicht genannte Spieler der Lilien positiv auf Corona getestet worden.

Keine Überraschung also, dass die Gastgeber besser in die Partie fanden. Folgerichtig erzielte Philipp Hofmann die frühe Führung (9.) für die Karlsruher, die auch anschließend die Begegnung im Griff hatten. Jerome Gondorf hatte sogar die große Chance auf das 2:0 noch vor der Pause. Der Kapitän setzte seinen Schuss aber an die Latte (26.). (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)