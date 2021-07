Vier somalische Fußballspieler bei Bus-Explosion getötet - Fünf weitere verletzt

Fußballspieler bei Explosion in Kismayo/Somalia getötet © AFP/SID/STRINGER

Tödlicher Zwischenfall in Somalia. Vier Spieler einer Fußballmannschaft sterben, als ihr Bus explodiert. Weitere Spieler werden verletzt. Die Polizei geht von einem gezielten Anschlag aus.

“Die Spieler waren in einem Bus unterwegs, als sich die Explosion ereignete, vermutlich im Inneren des Fahrzeugs. Die Ermittlungen laufen noch, aber wir gehen davon aus, dass der Sprengsatz im Bus platziert wurde”, sagte der Polizeibeamte Mohamed Sadiq.

Fünf weitere Spieler des Vereins Jubaland Chamber of Commerce and Industry seien verletzt worden, sagte der Polizeibeamte weiter. Die Mannschaft hatte sich auf dem Weg zu einem Spiel im Stadion der Stadt Kismayo im Süden Somalias befunden, als die Explosion erfolgte.

Bus-Explosion nach Wahlen

Zu der Explosion in Kismayo, der Hauptstadt des südlichen Bundesstaates Jubaland, der an Kenia grenzt, hat sich bisher keine Extremistengruppe bekannt.

Jubaland war der erste Staat, in dem in dieser Woche die seit langem verschobenen nationalen Wahlen in Somalia stattfanden, die von der mit Al-Qaida verbundenen Dschihadistengruppe Al-Shabaab gestört werden sollten.