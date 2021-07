Serie A: Italien-Klubs rufen um Hilfe, finanzielle Unterstützung von Regierung gefordert

Italiens Fußballverband wendet sich mit einem eindringlichen Schreiben an die Regierung und bittet um schnelle Finanzhilfe. Sogar der gesamte Sportsektor sei in Gefahr.

“Wir befinden uns an einem Scheideweg, wir müssen schnell handeln, um zu verhindern, dass die Krise des Profifußballs die Vereine dazu zwingt, ihre Aktivitäten einzustellen und damit den gesamten Sportsektor in die Knie zu zwingen”, führte Gravina aus.

Steuern aufschieben? Wett-Werbung wieder erlauben?

Der Verband wünscht sich überdies, dass die Vereine ihre Steuerschulden in Raten zahlen können. Gravina regte zudem einen “Fond zur Rettung des Fußballs” an, in den bis zum 30. Juni 2023 ein Prozent der Gesamteinnahmen aus Sportwetten fließen sollen. Dieses Geld soll dem gesamten Fußball in Italien zugutekommen.