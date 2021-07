FC Bayern: Süle fällt wegen Rückenbeschwerden gegen Neapel aus

"Er muss was tun!" Was steckt hinter Nagelsmanns Süle-Ansage?

Niklas Süle fehlt dem FC Bayern in der Generalprobe. Wird der Verteidiger rechtzeitig zum Saisonstart fit?

Die Partie gegen die Italiener wird im Rahmen des “Audi Football Summit” am Samstag in der Allianz Arena stattfinden. Dabei kann der neue Trainer Julian Nagelsmann bei Weitem nicht auf alle Spieler zurückgreifen, die in der kommenden Saison von Bedeutung sein sollen.