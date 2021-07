Formel 1 in Ungarn: Bottas mit Tagesbestzeit vor Hamilton, Verstappen lauert

Das Mercedes-Duo Valtteri Bottas und Lewis Hamilton zeigt sich am ersten Trainingstag auf dem Hungaroring in ausgezeichneter Verfassung. Max Verstappen lauert.

Das Mercedes-Duo Valtteri Bottas und Lewis Hamilton hat sich am ersten Trainingstag auf dem Hungaroring in ausgezeichneter Verfassung präsentiert. Dem Finnen Bottas gelang am Freitag in 1:17,012 Minuten die Tagesbestzeit hauchdünn vor Formel-1-Rekordweltmeister Hamilton (+0,027). (Alle Rennen der Formel 1 im LIVETICKER)