ATP-Turnier in Kitzbühel: Daniel Altmaier verpasst Finale

Daniel Altmaier hat den erstmaligen Einzug in seiner Tennis-Karriere in das Finale eines ATP-Turniers verpasst.

Der 22-jährige Daniel Altmaier hat den erstmaligen Einzug in seiner Tennis-Karriere in das Finale eines ATP-Turniers verpasst. Der Kempener verlor das Halbfinale des Sandplatzturniers in Kitzbühel gegen den Spanier Pedro Martinez Portero mit 6:4, 3:6 und 3:6.

Eine Woche zuvor war der in der Weltrangliste auf Position 135 geführte Altmaier im kroatischen Umag in der Vorschlussrunde des dortigen Sandplatzturniers am Franzosen Richard Gasquet in drei Sätzen gescheitert.