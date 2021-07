Olympia: Hockey-Männer mit Prestigesieg gegen Erzrivale Niederlande

Den Viertelfinal-Einzug bejubelten Tobias Hauke und Co. auf dem Sofa, dann spielten sich die deutschen Hockey-Männer befreit vom großen Druck gegen den Erzrivalen in einen Rausch. Mit einem verdienten 3:1 (1:0)-Prestigesieg gegen Vize-Weltmeister Niederlande hat die Mannschaft von Bundestrainer Kais al Saadi eine durchwachsene Gruppenphase eindrucksvoll abgeschlossen - und ist den starken deutschen Frauen in die K.o-Runde gefolgt. ( Olympia 2021: Alle Entscheidungen im SPORT1 -Liveticker )

Menke-Salz gibt Licht und Schatten zu

Deutlich weniger Mühe in der Vorrunde hatten in Tokio die deutschen Hockey-Frauen. Die Mannschaft von Bundestrainer Xavier Reckinger bestätigte am Freitag beim 4:1 (3:0) gegen Südafrika mit dem vierten Sieg im vierten Spiel ihre starke Verfassung. Das deutsche Team war schon nach drei Spielen für die Runde der letzten 16 qualifiziert. Am Samstag steigt das Gruppenfinale gegen Weltmeister und Turnierfavorit Niederlande.