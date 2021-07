Olympia: Thomas Bach lobt olympischen Spirit von Simone Biles

IOC-Präsident Thomas Bach hat sich tief beeindruckt über US-Turnerin Simone Biles geäußert. “Sie gibt offen zu, dass sie (mentale, d.Red .) Probleme hat, das ist schon mutig. Gleichzeitig feuert sie ihre Teamkolleginnen an und unterstützt sie vor Ort, wenn ihre Nachfolgerin gekrönt wird. Das ist eine menschliche Qualität und olympischer Spirit der besten Sorte”, sagte Bach. ( Olympia 2021: Alle Entscheidungen im SPORT1 -Liveticker )

Der Chef des Internationalen Olympischen Komitees hatte nach Biles' Rückzug aus dem Teamwettbewerb am Dienstag noch in der Halle mit dem Superstar gesprochen. "Wir sind bei ihr und wünschen Simone alles Gute", sagte Bach am Freitag: "Ich bewundere sie dafür, wie sie mit der Situation umgeht."